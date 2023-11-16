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09:45, 16 ноября 2023Бывший СССР

Ереван обсудил с ЕС поставку нелетального оружия и расширение европейской миссии

МИД: Армения обсудила с ЕС поставку нелетального оружия и расширение миссии

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Армения обсудила с Европейским союзом (ЕС) поставку нелетального оружия и расширение миссии объединения на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

«Стороны обсудили возможность расширения миссии, а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия несмертельного действия посредством Европейского фонда мира», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Ереван высоко оценил быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии Евросоюза вдоль границы с Азербайджаном. Кроме того, Армения приветствовала готовность ЕС привлечь третьи страны в состав миссии. Стороны также обсудили проблемы армянских беженцев, которые покинули Нагорный Карабах.

Ранее МИД Азербайджана назвал неприемлемым заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Баку пытается дестабилизировать Армению. Как утверждают в ведомстве, деятельность Европейской службы внешних связей является лицемерной, а ЕС почти 30 лет безразлично относился к военной агрессии Еревана против страны.

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      Кристина Есикова
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