Ереван обсудил с ЕС поставку нелетального оружия и расширение европейской миссии

МИД: Армения обсудила с ЕС поставку нелетального оружия и расширение миссии

Армения обсудила с Европейским союзом (ЕС) поставку нелетального оружия и расширение миссии объединения на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

«Стороны обсудили возможность расширения миссии, а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия несмертельного действия посредством Европейского фонда мира», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Ереван высоко оценил быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии Евросоюза вдоль границы с Азербайджаном. Кроме того, Армения приветствовала готовность ЕС привлечь третьи страны в состав миссии. Стороны также обсудили проблемы армянских беженцев, которые покинули Нагорный Карабах.

Ранее МИД Азербайджана назвал неприемлемым заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Баку пытается дестабилизировать Армению. Как утверждают в ведомстве, деятельность Европейской службы внешних связей является лицемерной, а ЕС почти 30 лет безразлично относился к военной агрессии Еревана против страны.