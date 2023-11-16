Очевидица описала момент обрушения двух подъездов пятиэтажки в Астрахани

Жительница Астрахани Лина: в момент обрушения дома людей на улице было много

В момент обрушения двух подъездов пятиэтажки в Астрахани на Вокзальной площади, 1А людей на улице было очень много. Об этом «Ленте.ру» рассказала жительница соседнего дома Лина, ставшая очевидицей произошедшего.

«Я увидела столб пыли, открыла окно и увидела спасательные службы, слышала крики. Сказали, что жители дома звонили и рассказали о трещине. Сначала даже не поняла, что произошло. Потом знакомые рассказали, что именно случилось», — поделилась девушка.

Также очевидица сообщила, что обрушившийся дом обесточен, а в соседних планируют отключить воду. «Рядом закрыли дорогу. Разгребают завалы», — добавила она.

Вечером 16 ноября в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади, 1А. Известно, что рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. На месте работают спасатели.