В Астрахани рухнули два подъезда пятиэтажки. Жильцы заметили огромную трещину и выбежали. Под завалами могут быть люди

В Астрахани при обрушении части пятиэтажки погиб человек, спасены 200 жильцов

В Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади, 1А — рухнули два подъезда. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в Telegram.

Известно, что рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир.

Глава региона опубликовал ролик, на котором видно часть разрушенной стены. На месте работают спасатели.

Под завалами рухнувших подъездов могут находиться люди, одна женщина погибла

К настоящему времени эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей, для них развернуты три пункта временного размещения. Однако под завалами могут находиться люди — официальной информации о количестве пострадавших и жертв пока нет.

Кроме того, стало известно о гибели пожилой женщины. По данным астраханского инфоштаба, ей было 84 года и она проживала на пятом этаже. Ее тело извлекли из-под завалов.

Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, уточнил губернатор Бабушкин.

Перед обрушением жильцы заметили, как в стене появилась огромная трещина, и это многих спасло

Незадолго до обрушения очевидец позвонил в МЧС и сообщил о появлении трещины в стене жилого дома — после этого на место прибыли спасатели и начали эвакуацию.

По одной из версий, фундамент здания подмыли канализационные воды — якобы в одной из квартир прорвало батарею.

Известно, что дом 1962 года постройки. Он стоял в очереди на капитальный ремонт — жильцы постоянно жаловались на прорывы труб и слабое давление в них. Прокуратура региона организовала проверку.