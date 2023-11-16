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18:19, 16 ноября 2023Россия

Появилась версия обрушения подъезда дома в Астрахани

Shot: канализационные воды могли стать причиной обрушения части дома в Астрахани

Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Фундамент дома в Астрахани мог быть подмыт канализационными водами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, эту версию сейчас рассматривают сотрудники экстренных служб. Предварительно, из-за обрушения пострадали 20 квартир.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на площади Привокзальной стало известно вечером 16 ноября. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.

Позднее появилась информация, что под завалами могут находиться люди.

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      Никита Абрамов
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