В Астрахани частично обрушилась пятиэтажка

Губернатор Бабушкин: в Астрахани частично обрушился пятиэтажный дом

В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части пятиэтажного дома. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что на месте происшествия уже собрались представители оперативных служб.

По поручению астраханского губернатора был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.

Других подробностей о случившемся Бабушкин не привел. Информации о пострадавших в его сообщении нет.

В сентябре газ взорвался в одном из домов в Балашихе. Обрушились три этажа, были повреждены по меньшей мере десять квартир. Медикам не удалось спасти шестерых человек.

