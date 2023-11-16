Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 16 ноября 2023Россия

В Астрахани частично обрушилась пятиэтажка

Губернатор Бабушкин: в Астрахани частично обрушился пятиэтажный дом

Фото: Telegram-канал Игоря Бабушкина

В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части пятиэтажного дома. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что на месте происшествия уже собрались представители оперативных служб.

По поручению астраханского губернатора был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.

Других подробностей о случившемся Бабушкин не привел. Информации о пострадавших в его сообщении нет.

В сентябре газ взорвался в одном из домов в Балашихе. Обрушились три этажа, были повреждены по меньшей мере десять квартир. Медикам не удалось спасти шестерых человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Астрахани рухнули два подъезда пятиэтажки. Жильцы заметили огромную трещину и выбежали. Под завалами могут быть люди

      Россиянин с расстройством личности сжег палатку за отказ подогреть шаурму

      Реклама

      Очевидец описал момент появления трещины перед обрушением дома в Астрахани

      Эстония допустила закрытие границ с Россией

      Задержание ФСБ причастных к организации нарколабораторий попало на видео

      Пойманного 300-килограммового ската признали самой большой пресноводной рыбой

      ЦАХАЛ окружил больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа

      Сломавший 30 костей популярный актер рассказал о слезах радости после тренировки

      Известный режиссер высказался о достоинствах и недостатках сына Табакова

      Власти заявили о пропавших без вести после обрушения пятиэтажки в Астрахани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости