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16:03, 20 сентября 2023Россия

В жилом доме в Балашихе произошло еще одно обрушение

Shot: в Балашихе в жилом доме после взрыва обрушилась еще одна плита

В Балашихе в жилом доме после взрыва произошло еще одно обрушение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Перед этим спасатели возобновили поисковые работы на месте ЧП.

На опубликованном ролике слышен хлопок, после которого в воздух поднимается пыль. При падении плиты никто не пострадал, уточняет канал.

Газ взорвался в одном из домов в Балашихе утром 20 сентября. При этом обрушились три этажа, повреждены по меньшей мере десять квартир. Спасти не удалось шесть человек, среди которых двое спасателей, пострадавших при повторном обрушении при разборе завалов.

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    Алан Босиков
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