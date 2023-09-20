Спасатели возобновили поисковые работы на месте взрыва в многоэтажке в Балашихе

МЧС сообщило о возобновлении поисковых работ на месте взрыва газа в Балашихе

Спасатели возобновили поисковые работы на месте взрыва газа в многоэтажке Балашихе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что разбор завалов продолжили после повторного обрушения.

Ранее замглавы МЧС России Илья Денисов сообщил, что под обломками еще могут находится люди. Однако, согласно докладам, признаков жизни никто не подает.

Взрыв газа в многоэтажке на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа здания, повреждено не менее десяти квартир. По последним данным, в результате происшествия пострадали 13 человек, еще 5 спасти не удалось.

Региональный Следственный комитет назвал в качестве возможных причин взрыва газа в Балашихе неисправность оборудования и недобросовестное его использование. В управляющей и газовой компаниях, в ведении которых находится дом, прошли обыски.