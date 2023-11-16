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18:13, 16 ноября 2023Россия

Стало известно о возможном нахождении людей под завалами части дома в Астрахани

Shot: под завалами обрушившейся части дома в Астрахани могут находиться люди

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Под завалами обрушившейся части пятиэтажного жилого дома в Астрахани могут находиться люди. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, дом располагается на Привокзальной площади города. На месте работают оперативные службы. По поручению главы региона создан оперативный штаб.

Предположительно, фундамент пятиэтажки могло подмыть канализационными водами, из-за чего обрушилась часть здания.

Ранее в Балашихе из-за взрыва газа обрушились три этажа в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Разрушения зафиксировали более чем в десяти квартирах.

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      Константин Лысяков
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