Под завалами дома в Балашихе нашли тела матери с ребенком

Глава МЧС: под завалами дома в Балашихе обнаружили тела матери и ребенка

Под завалами дома в Балашихе, где произошел взрыв газа, нашли тела матери с ребенком. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков, его цитирует ТАСС.

«Из-под завалов извлечены погибшие мама с дочкой. Именно их слышали спасатели, оказавшиеся под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей», — сказал министр.

Куренков отметил подвиг сотрудников МЧС, которые разбирали завалы дома. После обнаружения двух тел общее число погибших составило семь человек.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на месте взрыва газа экстренные службы ищут мать с ребенком, так как слышат их голоса, которые просят о помощи. Россиянка с ребенком была заблокирована бетонными плитами на третьем этаже многоэтажки. Для их поиска спасатели устраивали минуты тишины. Они смогли спасти пожилую женщину, а также достали из-под завалов кошку.

Взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме на улице Октябрьская в Балашихе 20 сентября. Он обрушил три этажа дома, разрушения зафиксировали более чем в десяти квартирах. При разборе поврежденных конструкций обрушилась одна из стен многоэтажки, под завалами оказались сотрудники экстренных служб. В МЧС сообщили о трех пострадавших спасателях — их извлекли из-под завалов, двух врачи спасти не смогли.