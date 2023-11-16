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19:54, 16 ноября 2023Экономика

В России заметили колоссальный рост числа дел о банкротстве

Замглавы ФНС Чекмышев заявил о колоссальном росте числа дел о банкротстве юрлиц

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

За первое полугодие 2023 года количество продолжающихся дел о банкротстве юридических лиц в России выросло почти на четверть, с 50,3 тысячи разбирательств до 62,6 тысячи. Об этом на форуме «Банкротства. Новая реальность» заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев, сообщает РБК.

По его словам, такой рост можно назвать колоссальным, и ситуация в будущем может усугубиться. Об этом говорит активный рост дебиторской и кредиторской задолженностей организаций на фоне ухудшения их финансовых результатов.

«Мы видим пока не очень позитивный тренд, который наблюдается за последний год и десять месяцев», — объяснил Чекмышев. По состоянию на 1 августа кредиторская задолженность оказалась на 33 процента выше, чем на ту же дату год назад, а дебиторская — на 35 процентов.

На этом фоне судебная система перегружена делами о банкротстве. Из 800 тысяч арбитражных дел на них приходится 150 тысяч. «Сверх этого существует еще миллион обособленных споров», — добавил замглавы ФНС, имея в виду дела, возникающие в процессе банкротства, в том числе о признании сделок недействительными.

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Чекмышев объяснил, что если рассматривать эти дела вместе, то 65 процентов арбитражных дел в России теперь связаны с банкротством. При этом статистика для кредиторов выглядит печально: в 2022 году в рамках таких дел их требования были удовлетворены только в 4,2 процента случаев, а в 57 процентах они остались ни с чем.

Одновременно процессы о банкротстве становятся целой отраслью, на которую опираются юридические компании для получения максимального дохода. Чиновник указал, что если характеризовать процедуру признания компании банкротом, то подходят слова «дорого, долго, с максимальной подверженностью злоупотреблениям и крайне неэффективно».

Ранее сообщалось, что с точки зрения корпоративных разбирательств самым мирным регионом России является Чечня. В республиканских судах мало дел о конфликтах бизнес-структур, а с июля по сентябрь этого года новых разбирательств почти не появлялось.

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      Платон Щукин
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