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09:26, 16 ноября 2023Мир

Байден на переговорах показал Си Цзиньпину его давнее фото в США

Байден на переговорах показал Си Цзиньпину его фото в Сан-Франциско 38 лет назад

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден на переговорах показал председателю КНР Си Цзиньпину на своем телефоне фото китайского лидера в Сан-Франциско 38 лет назад. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин на странице в X.

«Знаете этого молодого человека?» — поинтересовался американский лидер китайского коллегу, показывая его фото в молодости на фоне моста «Золотые ворота».

По словам представителя китайского МИД, Си Цзиньпин отметил, что его первый визит в США в 1985 году начался с Сан-Франциско, который и сформировал его первое впечатление о стране.

Ранее лидеры стран провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Президент США заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР. Американский лидер также подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

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      Семен Александров
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