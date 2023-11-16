Байден заявил о реальном прогрессе на переговорах с Си Цзиньпином

Байден сообщил о достижении реального прогресса на переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в соцсети X (бывший Twitter).

«Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства. Сегодня мы добились реального прогресса», — сообщил он. Американский лидер также подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

«Считаю крайне важным, чтобы мы хорошо понимали друг друга, как лидер лидера», — добавил глава Белого дома.

Лидеры стран провели переговоры в поместье под Сан-Франциско. Встреча прошла на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).