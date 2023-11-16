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02:22, 16 ноября 2023Мир

Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась

Белый дом сообщил о завершении двусторонней встречи Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Об этом сообщил Белый дом.

Лидеры стран провели переговоры в поместье под Сан-Франциско. Встреча прошла на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее издание Politico узнало, что Байден хочет «жесткого разговора» с председателем Си о связах Китая с Ираном и его роли в конфликте на Украине. Другой темой для обсуждения в американской администрации назвали роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США.

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      Марина Совина
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