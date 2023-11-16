Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после рукопожатия с ним

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает ТАСС.

«Он им и является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит коммунистической страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — заявил глава Белого дома.

Примечательно, что такую характеристику Байден дал спустя несколько часов после встречи со своим коллегой в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. Переде беседой главы государств пожали друг другу руки. Переговоры продолжались около двух часов, обе стороны оценили встречу позитивно.

В июне между США и Китаем разгорелся скандал после того, как Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии. Он сообщил присутствовавшим, что Си «опозорился», потому что якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над американской территорией в феврале, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона».