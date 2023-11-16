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15:37, 16 ноября 2023Мир

Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение

Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение, поздравив его жену

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден поставил председателя КНР Си Цзиньпина в неловкое положение во время встречи, попросив передать поздравления с днем ​​рождения его жене Пэн Лиюань. Об этом пишет Newsweek.

Супруге Си исполняется 61 год 20 ноября, в тот же день, когда американский лидер отметит свой 81-й день рождения. Отмечается, что Байден пожелал жене китайского председателя счастливого дня рождения, в ответ Си Цзиньпин признался, что из-за работы забыл о дне рождении жены, который состоится на следующей неделе.

Ранее Байден на переговорах показал Си Цзиньпину на своем телефоне фото китайского лидера в Сан-Франциско 38 лет назад.

По словам представителя китайского МИД, Си Цзиньпин отметил, что его первый визит в США в 1985 году начался с Сан-Франциско, который и сформировал его первое впечатление о стране.

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      Виктория Кондратьева
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