Байден предостерег Си Цзиньпина от попыток вмешаться в выборы президента США

Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы президента США

Президент США Джо Байден заявил, что во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предостерег политика от возможных попыток вмешаться в предстоящие выборы главы Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден подчеркнул, что он «четко дал понять» своему визави, что не ожидает от Китая вмешательства в выборы в США. «У нас состоялась дискуссия на эту тему», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Сан-Франциско.

Подводя итоги встречи с Си Цзиньпином, Байден также отметил важность личной коммуникации на уровне лидеров США и КНР, указав, что таким контактам не может быть альтернативы. «Если он позвонит, я возьму трубку. Это значимый прогресс», — заявил Байден.

Встреча председателя КНР и президента США прошла во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. Двусторонние переговоры продолжались около двух часов, стороны, в частности, смогли договориться о возобновлении военных контактов на высоком уровне.