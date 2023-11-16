Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:05, 16 ноября 2023Мир

США и Китай договорились возобновить взаимодействие между военными

Байден и Си Цзиньпин договорились возобновить диалог между военными двух стран

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, включая рабочие встречи министров обороны. Об этом сообщил телеканал CNN.

В частности, как отмечает ТАСС, были достигнуты договоренности об общении стран на основе равенства и уважения. Помимо этого лидеры обсудили механизм консультаций по вопросам безопасности на море и условились о телефонных разговорах между командующими зонами боевого командования.

Ранее Байден заявил, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином. «Сегодня мы добились реального прогресса», — сказал он.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Против главной русофобки Украины возбудили уголовное дело. Чем высказывания Ирины Фарион не понравились СБУ?

      Советник Байдена рассказал о проблемах со сном из-за Украины

      США и Китай договорились возобновить взаимодействие между военными

      Стало известно о росте разногласий между США и Израилем из-за Газы

      Туристка отдохнула на курорте в России и описала его словами «тлен и безнадега»

      Украинский беженец захотел открыть пекарню за счет американцев

      Экономист предсказал курс доллара до конца 2023 года

      Байден заявил о реальном прогрессе на переговорах с Си Цзиньпином

      Симоньян рассказала о невезении Пугачевой

      Израильские банки начали ограничивать счета россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости