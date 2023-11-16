США и Китай договорились возобновить взаимодействие между военными

Байден и Си Цзиньпин договорились возобновить диалог между военными двух стран

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, включая рабочие встречи министров обороны. Об этом сообщил телеканал CNN.

В частности, как отмечает ТАСС, были достигнуты договоренности об общении стран на основе равенства и уважения. Помимо этого лидеры обсудили механизм консультаций по вопросам безопасности на море и условились о телефонных разговорах между командующими зонами боевого командования.

Ранее Байден заявил, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином. «Сегодня мы добились реального прогресса», — сказал он.