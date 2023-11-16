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15:24, 16 ноября 2023Ценности

Блогерша осталась с внешностью героя из «Шрека» после пластики подбородка

Фото: @robynmcmanus

Блогерша Робин Макманус осталась с внешностью героя мультфильма «Шрек» после пластической операции. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что дважды обращалась в медицинскую клинику за удалением второго подбородка. Однако во время первой процедуры врачи не полностью убрали жировую ткань, а в результате повторного приема стоимостью 6,5 тысячи фунтов (примерно 720 тысяч рублей) у нее открылось внутреннее кровотечение. При этом лицо пациентки позеленело и отекло. «Я стала похожа на Лорда Фаркуада из "Шрека"», — отметила юзерша.

Впоследствии кровотечение удалось остановить, и Макманус отправилась домой. По ее словам, со временем отек начал спадать, а подбородок — обретать более четкие контуры.

В декабре 2022 года сообщалось, что блогерша Мэг Уоттс хотела уменьшить подбородок и осталась с внешностью Питера Гриффина. Девушка рассказала, что сделала инъекцию специального препарата, чтобы уменьшить слой жировой ткани в соответствующей области. Однако, по ее словам, процедура прошла не совсем удачно. В результате у юзерши появился отек, создавший иллюзию двойного подбородка.

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      Алина Гостева
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