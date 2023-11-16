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15:40, 16 ноября 2023Наука и техника

В доме Гитлера нашли кости и зубы животных

Археологи нашли кости и зубы животных в доме Гитлера в городе Браунау-ам-Инн

В здании в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, начали проводить археологические исследования. Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых оказались кадры с находками, обнаруженными в результате раскопок.

Изыскания проводятся в ходе ремонтных работ по реконструкции дома. Специалисты нашли черепки посуды, а также кости и зубы животных, которые могут представлять научный интерес.

Сообщалось, что строительные работы по переоборудованию дома начнутся осенью 2023 года. Предполагается, что в здании разместятся полицейский участок и районное управление полиции. Также будут созданы филиал Академии безопасности и учебные помещения. Ремонт продлится до 2025-го, а еще через год в доме начнут проводить семинары для полицейских по правам человека.

Ранее австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно перестало служить памятником для людей радикальных взглядов. В стране также предлагали использовать объект в благотворительных целях.

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