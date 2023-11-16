Боня заявила о нежелании отпускать дочь в Россию

Блогерша Виктория Боня заявила, что не хочет, чтобы ее дочь жила в России

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня заявила, что не хочет, чтобы ее 11-летняя дочь Анджелина жила в России. О своем нежелании отпускать ребенка она рассказала в интервью блогерше Алене Жигаловой, доступном на YouTube.

Боня, живущая с дочерью в Монако, заявила, что размеренный ритм жизни города не подходит ребенку, поэтому они задумались о переезде. На вопрос журналистки, не хочет ли ее дочь жить в России, блогерша ответила утвердительно, но заявила о том, что она не поддерживает это желание.

«Хочет. Но я не хочу, чтобы она жила в России. Потому что это очень тяжело, сурово. Она не сможет здесь [жить]», — заявила телеведущая. Она объяснила, что ее не устраивают погодные условия в стране, а именно отсутствие солнца. Боня подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы дочь жила в «солнечной стране».

Ранее в сентябре пользователи сети раскритиковали фотографии Бони, сделанные после пластической операции. Ведущую сравнили с музыкантом Майклом Джексоном.

Боня сделала пластическую операцию в конце августа. Ее проводил хирург Чиа Чи Као, работавший с моделями Кендалл Дженнер и Беллой Хадид. Операция прошла с осложнениями и длилась 14, а не 8 часов, как планировалось изначально.