Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 16 ноября 2023Мир

Боррель призвал не поддаваться гневу в борьбе с ХАМАС

Reuters: Боррель призвал не поддаваться гневу в борьбе с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал Израиль не поддаваться гневу во время борьбы с исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться гневу. Я думаю, это то, что могут сказать вам лучшие друзья Израиля», — рассказал Боррель.

С соответствующим заявлением он выступил в рамках визита в Израиль, где провел встречу с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Дипломаты также посетили кибуц Беери, ставший центром нападения ХАМАС 7 октября.

Ранее стало известно, что Боррель посетит Израиль 16 ноября с визитом солидарности. Ожидается, что глава внешнеполитической службы Евросоюза также посетит сектор Газа, где встретится с семьями заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Организатор атак на Брянскую область получил пожизненный срок. Что известно о его неонацистском прошлом?

      Киберпиво от Илона Маска раскритиковали за ужасное качество

      Россиянам перечислили признаки фейкового объявления о продаже квартиры

      Врио министра строительства российского региона поместили под стражу

      Представитель Леонтьева прокомментировал его отъезд в США

      Напавшая на москвичей взбесившаяся обезьяна по кличке Мася попала на видео

      Стали известны новые подробности о брошенной сыном в Мексике 73-летней россиянке

      Российский «Адмирал Григорович» вернулся в состав Средиземноморской эскадры

      Дефиле россиянки в купальнике на конкурсе «Мисс Вселенная» попало на видео

      Собчак заявила о невозможности запретов для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости