Боррель призвал не поддаваться гневу в борьбе с ХАМАС

Reuters: Боррель призвал не поддаваться гневу в борьбе с ХАМАС

Глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал Израиль не поддаваться гневу во время борьбы с исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться гневу. Я думаю, это то, что могут сказать вам лучшие друзья Израиля», — рассказал Боррель.

С соответствующим заявлением он выступил в рамках визита в Израиль, где провел встречу с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Дипломаты также посетили кибуц Беери, ставший центром нападения ХАМАС 7 октября.

Ранее стало известно, что Боррель посетит Израиль 16 ноября с визитом солидарности. Ожидается, что глава внешнеполитической службы Евросоюза также посетит сектор Газа, где встретится с семьями заложников.