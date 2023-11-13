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12:10, 13 ноября 2023Мир

Боррель посетит Израиль

Глава евродипломатии Боррель посетит Израиль 16 ноября

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетит Израиль 16 ноября с визитом солидарности, сообщает Yedioth Ahronoth.

Боррель намерен встретиться с главой государства Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном. Кроме того, ожидается, что глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) посетит сектор Газа, где встретится с семьями заложников.

Ранее Боррель заявил, что решительно осуждает атаки Израиля против палестинцев. Он указал на острую необходимость добиться мирного урегулирования ситуации, чтобы предотвратить повторение подобных конфликтов.

В октябре главы министерств иностранных дел ЕС не смогли найти способ, по которому будет возможно наладить диалог между Палестиной и Израилем.

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      Варвара Кошечкина
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