Дело против основателя «Тануки» связали со скандалом с Black Star Fitness

Shot: дело против основателя «Тануки» связано со скандалом с Black Star Fitness

Уголовное дело против ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования.

Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.

Ранее стало известно, что ресторатора объявили в федеральный розыск по пунктам «а,б» части 2 статьи 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой») УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.