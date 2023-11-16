SHOT: основателя «Тануки» разыскивают за причинение имущественного ущерба

Стала известна причина розыска основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ресторатора объявили в федеральный розыск по пунктам «а,б» части 2 статьи 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой») УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск Орлова.

16 ноября в Санкт-Петербурге двух топ-менеджеров компании задержали по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании.