МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

МВД России объявило в розыск ресторатора Орлова, основавшего «Тануки» и «Ерш»

МВД России объявило в розыск ресторатора Александра Орлова, основавшего сети «Тануки» и «Ерш». Об этом сообщает ТАСС.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербурге двух топ-менеджеров компании задержали по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании. Руководители передали связанным с датской пивоваренной компанией фирмам права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет. Это произошло еще до перехода «Балтики» под временное управление Росимущества.