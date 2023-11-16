Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 16 ноября 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

МВД России объявило в розыск ресторатора Орлова, основавшего «Тануки» и «Ерш»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск ресторатора Александра Орлова, основавшего сети «Тануки» и «Ерш». Об этом сообщает ТАСС.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербурге двух топ-менеджеров компании задержали по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании. Руководители передали связанным с датской пивоваренной компанией фирмам права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет. Это произошло еще до перехода «Балтики» под временное управление Росимущества.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми. Что известно о генерале?

      Финская береговая охрана сообщила о завершении ремонта российского кабеля

      Российская актриса высмеяла дизайн откровенного платья

      В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

      Россиянам захотели запретить сдавать квартиры без «Госуслуг»

      Стала известна причина розыска основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

      Стало известно о крупных долгах Меладзе перед налоговой

      Израиль обратился к жителям сектора Газа

      Россиянам назвали меры защиты от коронавируса на фоне всплеска заболеваемости

      Посол Израиля раскритиковал идею о вхождении сил ООН в Газу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости