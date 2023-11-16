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11:13, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный способ снизить уровень сахара без таблеток

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неочевидный способ снизить уровень сахара без таблеток. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рекомендовал тем, у кого есть диабет, поддерживать дома невысокую температуру. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист посоветовал диабетикам находиться в прохладе для снижения уровня сахара в крови. «При снижении температуры окружающей среды наш организм начинает тратить больше энергии на самосогревание», — отметил Агапкин.

Согласно исследованиям, если в квартире у человека с сахарным диабетом с помощью кондиционера снизить температуру воздуха, он начинает расход на 100-200 килокалорий в день больше, подчеркнул врач. «А это, соотвественно, означает, что организм больше сжигает глюкозы, жиров, что диабетику очень полезно», — заключил медик.

Ранее Агапкин также раскрыл другой способ снизить уровень сахара в крови без таблеток. Врач посоветовал тем, кто хочет уменьшить уровень глюкозы в организме, включить в рацион корицу.

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      Олег Давыдов
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