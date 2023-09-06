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11:41, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

Врач назвал способ снизить сахар в крови без таблеток

Фото: Luísa Schetinger / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал способ снизить уровень сахара в крови без таблеток. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист заявил, что снизить уровень глюкозы может употребление корицы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист назвал порошок корицы полезной пряностью. «Более того, установлено, что корица снижает уровень сахара в крови», — заявил медик.

Ранее Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыли россиянам пользу хумуса. Специалисты заявили, что это блюдо может быть эффективно для профилактики запоров, а также снижать риск развития сахарного диабета второго типа.

До этого Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченко в эфире программы «О самом главном» развеяли распространенный миф, связанный с сахарным диабетом. Они назвали заблуждением мнение, что диабетикам противопоказаны красные яблоки.

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    Олег Давыдов
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