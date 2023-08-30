Россиянам раскрыли пользу популярного ближневосточного блюда

Врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыли россиянам пользу хумуса. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалисты заявили, что это блюдо может служить профилактикой запоров и снижать риск развития сахарного диабета второго типа. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о пользе этого популярного ближневосточного блюда, Гинзбург отметил, что бобовые замедляют старение и снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Все возрастные заболевания и, в частности, сахарный диабет второго типа — его вероятность снижается при употреблении бобовых и нута в том числе», — указал специалист.

По словам доктора, кунжутная паста, которая является одним из ингредиентов хумуса, содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты и компоненты класса флавоноидов, обладающие антиоксидантным и противовоспалительным действием. Помимо этого, подчеркнул Агапкин, в 100 граммах кунжута содержится практически суточная норма кальция и большая доза магния, необходимого организму при стрессе. Восточные специи в составе хумуса снижают уровень воспаления и риск развития некоторых видов рака, добавил Гинзбург.

Другим полезным свойством хумуса врачи назвали то, что благодаря содержанию пищевых волокон он служит профилактикой запоров. «Профилактика ожирения. Блюдо само по себе весьма сытное. Исследования показывают, что люди, которые употребляют блюда из бобовых, в среднем при похудении теряют больше килограммов, чем те люди, которые сидят на обычной, так называемой западной диете», — рассказал Агапкин еще об одном свойстве хумуса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «О самом главном» назвал заблуждением мнение, что с помощью оливкового масла можно очистить печень. Он также отметил, что полиненасыщенные жирные кислоты в составе оливкового масла увеличивают риск развития артритов.