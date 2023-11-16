В ЦБ предложили сделать регионам разные ставки по ипотеке

ЦБ и кабмин обсудят изменение ставок по ипотеке с учетом доходов в регионах

Центробанк (ЦБ) России обсудит с правительством дифференциацию ставок по льготной ипотеке с учетом уровня доходов в регионах. О предложении сделать разный процент по таким кредитам в зависимости от средних зарплат рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

По словам главы финансового регулятора, нужны более адресные ипотечные программы — массовые приводят к региональным перекосам. «Действительно, значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, здесь же покупается инвестиционное жилье, люди из других регионов стараются здесь купить жилье, и, конечно, нужно дифференцировать», — заявила Набиуллина.

Еще одним критерием для дифференциации ипотечных ставок, на который собираются обратить внимание власти, глава ЦБ назвала уровень проникновения ипотеки и жилищное строительство.

Ранее в ЦБ обеспокоились ростом цен на жилье в стране. По словам Набиуллиной, за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90 процентов. Глава регулятора подчеркнула, что сейчас в стране растет кредитование населения, особенно в ипотеке. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков, считают в ЦБ.