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12:58, 16 ноября 2023Среда обитания

В ЦБ обеспокоились ростом цен на жилье

Глава ЦБ Набиуллина: за три года цены на новостройки в России выросли на 90 %
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В российском Центробанке обеспокоились ростом цен на жилье в стране. Об этом во время выступления в Госдуме рассказывала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выдержки из ее выступления приведены в Telegram-канале ЦБ. В целом, отметила глава ЦБ, за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90 процентов, цитирует ее газета «Известия».

Набиуллина подчеркнула, что сейчас в стране растет кредитование населения, особенно в ипотеке. «Здесь очень высокие темпы роста, плюс 32 процента в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть», — заметила она. Глава ЦБ выразила обеспокоенность складывающейся ситуацией и предупредила, что это сопровождается ростом цен на жилье и снижением качества кредитов. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков, считают в ЦБ.

Ранее стало известно, что россияне стали не так активно брать ипотеку. В октябре выдачи жилищных кредитов обвалились на 19,4 процента. На снижение объемов выдачи ипотеки могло повлиять постановление правительства об увеличении минимального первоначального взноса по льготным программам, а также решение ЦБ ввести надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Также наблюдается эффект от высоких ставок по кредитам, которые выросли вслед за повышением ключевой.

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      Платон Щукин
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