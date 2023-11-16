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11:52, 16 ноября 2023Россия

Директор казачьего кадетского корпуса на юге России избил девятиклассника

161.ru: директор казачьего кадетского корпуса в Шахтах избил девятиклассника

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Директор казачьего кадетского корпуса в Шахтах Ростовской области избил девятиклассника. По словам подростка, все произошло во время урока физкультуры, сообщил региональный портал 161.ru.

Отец пострадавшего ребенка отметил, что учебное заведение считалось одним из образцовых на юге России. Мужчина пояснил, что в конце октября ему позвонил встревоженный сын. Юноша рассказал, что на него набросился с кулаками руководитель казачьей школы в присутствии остальных учеников.

«Он стоял на уроке физкультуры с телефоном и снимал ребят на камеру, как они занимаются. Зашли директор и завуч, спросили, почему сын с телефоном. Тот ответил, что как старший кадет имеет право быть с телефоном. Это разрешено для того, чтобы он мог связываться с классным руководителем, офицером класса», — поделился россиянин.

Директор назвал девятиклассника чмом и ублюдком, затем, как утверждает отец, он нанес мальчику удар по лицу. Старшеклассник упал на мат.

Родитель выехал в Шахты, однако не смог встретиться с директором. Сотрудники учреждения сказали ему, что руководство как раз совещается из-за истории с его сыном. Многие одноклассники подростка видели начало потасовки — дверь в подсобку была открыта, пока завуч школы ее не захлопнула.

У пострадавшего врачи диагностировали перелом пальца, ушиб грудной клетки, гематомы. Родители пострадавшего обратились в полицию и требуют уголовного наказания для обидчика.

Юноша участвовал в параде на 9 Мая, занимается пятиборьем, легкой атлетикой, играет на барабанах. Избитый кадет принес корпусу в Шахтах немало медалей, грамот и других наград.

Директор учреждения в разговоре с 161.ru объявил, что не понимает, о чем речь, услышав вопрос о нападении на старшего кадета. Завуч предпочла не комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в городе Соль-Илецк Оренбургской области подростки толпой избили 15-летнего кадета.

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      Анна Щербакова
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