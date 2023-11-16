Эвакуируемым россиянам из Газы пообещали помощь

Замглавы МИД Иванов: эвакуируемые из сектора Газа граждане РФ получат помощь

Эвакуируемые из сектора Газа граждане России получат помощь у себя в стране, пообещал замглавы МИД Евгений Иванов. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, будут ими (эвакуируемыми россиянами из Газы — прим. «Ленты.ру») заниматься, такая задача президентом поставлена», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, этим занимаются МЧС и МИД, возможно, подключатся другие министерства. Никто не бросит людей, добавил замглавы ведомства.