Россияне неделями жили под бомбежками в разрушенной Газе без еды и воды. Что они пережили и как смогли спастись?

Россиянка Шандогли рассказала о спасении из сектора Газа под обстрелами

Около сотни россиян и палестинцев, спасенных из сектора Газа, самолетом доставили в Домодедово в ночь на 15 ноября. Почти половина из них — дети. Люди смогли выжить в секторе под непрекращающимися бомбежками, скрываясь в укрытиях и устраивая вылазки за водой и едой. Корреспондент «Ленты.ру» поговорил с прибывшими россиянами и беженцами о жизни в отрезанном от мира регионе в разгар войны Израиля и группировки ХАМАС.

Россиянка Юлия Шандогли рассказала «Ленте.ру», что ее дом был разрушен на третьи сутки с начала бомбардировки сектора Газа. В результате женщине с двумя дочерьми и внучкой, которой меньше года, пришлось искать убежище у знакомой в Хан-Юнисе в южной части региона. Однако город также регулярно подвергался атакам Израиля, и в какой-то момент семье еще с несколькими людьми пришлось прятаться от обстрелов в гараже.

По словам россиянки, ей ежедневно приходилось выходить из убежища в поисках еды. «В секторе Газа хлеба нет вообще никакого, — рассказала она. — Вода питьевая ужасного качества. На самом деле она даже не питьевая. Это опресненная вода одной степени очистки. От нее еще больше хочется пить, и проблемы со здоровьем».

Женщина поделилась, что плохая вода нанесла серьезный вред здоровью ее внучки, а у матери ребенка начались проблемы с грудным молоком.

Ребенок у нас весь месяц практически в бессознательном состоянии. Тяжелее всего детям. Мы — взрослые — выживем Юлия Шандогли

Муж россиянки, который работает врачом в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа», остался в медучреждении со своими пациентами. Комплекс постоянно попадал под обстрелы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Утром 15 ноября сообщалось, что израильская армия взяла больницу под свой контроль.

Женщина добавила, что пока планирует остаться в пункте временного размещения в Подмосковье, чтобы отдохнуть, а затем отправиться с семьей в родной Санкт-Петербург.

Фото: Юсеф Мухаммед / ТАСС

Эвакуированный из сектора Газа палестинец рассказал, что укрыться от бомб в регионе негде

Эвакуированные из сектора Газа в Россию палестинцы, с которыми удалось поговорить «Ленте.ру», рассказали, что оканчивали российские вузы еще в советские годы. Во время учебы они познакомились со своими будущими женами-россиянками и их семьями. Эти мужчины хорошо говорят по-русски и целенаправленно едут к родственникам.

Палестинец Абухатаб Аят рассказал «Ленте.ру», что укрыться от бомб на территории сектора Газа невозможно. Из-за отсутствия солярки и бензина ему с семьей пришлось пешком проделать практически весь путь до КПП «Рафах». Мужчина добавил, что на границе региона с Египтом скопилось много желающих ее пересечь, но, как полагает Аят, шанс сделать это есть только у единиц.

Он выразил благодарность российским дипломатам и спасателям, сумевшим добиться того, чтобы семьи смогли пройти КПП, а также организовали трансфер до Каира, размещение в гостинице и спецборт до Москвы.

Другой эвакуированный с семьей из сектора Газа палестинец Заид Айман покинул дом еще 7 октября. Сейчас мужчина не знает, уцелело ли его жилье.

В ста метрах от нас прилетела ракета. Обстановка ужасная. Люди лежат вокруг тебя. Прямо на улице. Бомбы падают везде Заид Айман

Айман в числе еще тысячи мирных жителей больше месяца провел в школе ООН, которую, как они все надеялись, Израиль бомбить не станет. 13 ноября он с семьей прибыл на КПП «Рафах». «Десять часов провели на границе. Потом ехали до Каира. Из Каира в аэропорт», — описал палестинец эвакуацию.

Прилетев с россиянами в Домодедово, он случайно встретил иорданца Фахида Джабера, с которым учился в вузе в Волгограде.

Россиянам приходилось добираться из сектора Газа до Египта на запряженных ослами тележках

Первые 70 граждан России, в том числе 27 детей и беременная женщина, перешли из сектора Газа на территорию Египта 12 ноября. Из-за отсутствия топлива некоторым пришлось добираться до КПП «Рафах» на тележках, запряженных ослами. Уже 13 ноября рейс с эвакуированными россиянами прибыл в Москву.

Всего из сектора Газа вывезены 208 граждан России. Как рассказал в аэропорту директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, все они обеспечиваются комплектами теплой одежды, но при этом находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Люди психологически вымотаны, — отметил генерал Охотенко. — Наша оперативная группа опять вернется на КПП "Рафах" и будет ждать выхода других россиян и членов их семей».

Как сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов, в списке ведомства 625 россиян, подлежащих эвакуации из сектора Газа. Таким образом на территории анклава остается более 400 граждан России. Еще 40 человек ожидают вылета из Каира. Прибытие рейса с ними в Домодедово запланировано на 16 ноября.

Обострение в секторе Газа произошло 7 октября. Тогда боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и нанес ответные массированные удары по сектору Газа. В результате множество россиян оказались заблокированы в палестинском анклаве.