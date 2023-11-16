ФАС начала проверки производителей яиц и курятины

ФАС провела антикартельные проверки производителей яиц и мяса кур в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятия прошли в Белгородской, Нижегородской, Ленинградской, Омской, Новгородской, Тамбовской, Тюменской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Ставропольском крае.

По данным ведомства, проверки проходят из-за повышения цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Уточняется, что картель является единственной «антимонопольной» статьей, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

До этого Минсельхоз предлагал ввести тарифные льготы на импорт курятины, чтобы не допустить образования дефицита на рынке и роста цен. Работа по этому виду товаров началась после того, как президент России Владимир Путин в беседе с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым поинтересовался причинами подорожания курятины.