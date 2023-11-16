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09:54, 16 ноября 2023Силовые структуры

Фермер взял в рабство троих россиян и попал под статью

В Хакасии следователи возбудили дело против фермера за рабский труд

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Хакасии следователи возбудили уголовное дело в отношении директора крестьянско-фермерского хозяйства, который нашел двоих асоциальных мужчин и одну женщину и заставил их работать на себя бесплатно. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Фермер проходит обвиняемым по статье 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый нашел двоих асоциальных мужчин и одну женщину для выполнения различных работ на территории его хозяйства. Он пообещал регулярно выплачивать работникам зарплату, однако в реальности мужчина избивал пострадавших и заставлял работать на ферме без оплаты по 16 часов в сутки. Фермер также отобрал у сотрудников документы и закрывал их в погребе. Это длилось в течение семи лет.

Ранее в Ставрополье освободили из рабства мужчину, который был продан 71-летнему пенсионеру Василию Юрину для работы на садовом некоммерческом товариществе (СНТ).

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