Пожарный специально устроил пожар и принялся его тушить

9and10news: в США пожарный специально поджег здание и принялся его тушить

Пожарный из США устроил поджог здания и попался. Об этом сообщает 9and10news.

Джозеф Халдер несколько месяцев работал в пожарной службе в поселке Уайтфиш, штат Мичиган. Вечером 11 ноября он специально поджег сувенирный магазин Ruth's Gift Shop, который был закрыт уже несколько лет, а затем самостоятельно принялся его тушить. Вскоре о пожаре стало известно полиции.

На место происшествия прибыл шериф Майк Битнар. Он просмотрел записи с камер видеонаблюдения на автозаправочной станции рядом со сгоревшим зданием и установил личность преступника.

Халдера арестовали и обвинили в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. Кроме того, его подозревают в двух других поджогах в поселке. Если пожарного признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

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