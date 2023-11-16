Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:53, 16 ноября 2023Из жизни

Пожарный специально устроил пожар и принялся его тушить

9and10news: в США пожарный специально поджег здание и принялся его тушить

Фото: Peter Yost / Unsplash

Пожарный из США устроил поджог здания и попался. Об этом сообщает 9and10news.

Джозеф Халдер несколько месяцев работал в пожарной службе в поселке Уайтфиш, штат Мичиган. Вечером 11 ноября он специально поджег сувенирный магазин Ruth's Gift Shop, который был закрыт уже несколько лет, а затем самостоятельно принялся его тушить. Вскоре о пожаре стало известно полиции.

На место происшествия прибыл шериф Майк Битнар. Он просмотрел записи с камер видеонаблюдения на автозаправочной станции рядом со сгоревшим зданием и установил личность преступника.

Материалы по теме:
«Что-то все же упустили» Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
«Что-то все же упустили»Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
23 февраля 2020
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
Одержимые огнем. Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Одержимые огнем.Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
4 июля 2021

Халдера арестовали и обвинили в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. Кроме того, его подозревают в двух других поджогах в поселке. Если пожарного признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом, ворвался в ювелирный магазин и ограбил его на сотни тысяч рупий. Мужчина забрал множество золотых и серебряных украшений, после чего скрылся.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия закрывает часть границы с Россией. Почему это происходит и когда будет невозможно попасть в страну

      Реакция Блинкена на заявление Байдена привлекла внимание журналистов

      В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

      Биржевые цены на бензин резко снизились

      ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

      Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

      Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

      Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

      Президент ОКР отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Наследника датского престола заподозрили в измене из-за фото с тайного свидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости