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21:11, 7 ноября 2023Из жизни

Преступник с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин

В Индии вооруженный игрушечным пистолетом преступник ограбил ювелирный магазин

Фото: Unsplash

В Индии мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом, ворвался в ювелирный магазин и ограбил его на сотни тысяч рупий (сотни тысяч рублей). Об этом сообщает News9Live.

Мужчина по имени Азим Куреши совершил преступление 30 октября в городе Нью-Дели. Он приехал к ювелирному магазину на скутере и зашел в помещение, держа в руках игрушечный пистолет и нож. Куреши забрал множество золотых и серебряных украшений, после чего поспешно скрылся.

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Сотрудники полиции искали преступника пять дней и, просмотрев записи с более чем 200 камер видеонаблюдения, смогли его идентифицировать. Куреши арестовали. Полиция изъяла у него большую часть украшений, а также сумку, в которой они хранились, скутер, игрушечный пистолет и нож.

Ранее сообщалось, что в США преступник попытался обмануть сотрудников полиции при помощи надписи маркером на доске. Мужчину разыскивали за нанесение телесных повреждений, незаконное лишение свободы и другие преступления.

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      Алиса Удовик
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