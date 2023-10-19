Преступник попытался обмануть полицию надписью «меня здесь нет»

В США бандит попытался обмануть полицейских с помощью надписи на маркерной доске

В США разыскиваемый преступник попытался обмануть сотрудников полиции при помощи надписи маркером на доске. Об этом сообщает New York Post.

Правоохранители штата Флорида разыскивали 41-летнего Джонни Йейтса за нанесение телесных повреждений, незаконное лишение свободы и другие преступления. Когда они явились к его дому в городе Лейкленд, то обнаружили, что в окне выставлена маркерная доска с надписью «Джонни Йейтс здесь не живет!!!».

Полицейские решили не верить доске. Вскоре они остановили выходившего из дома человека, и тот подтвердил, что преступник находится внутри. Тогда они окружили здание и потребовали, чтобы Йейтс сдался. Ответа не последовало, и правоохранители попытались выкурить бандита дымом, после чего на улицу вышли еще четыре человека, но не Йейтс.

В итоге полицейские вошли в дом с собакой и быстро нашли преступника в комоде, который был специально переоборудован под тайное убежище. В итоге арестовали самого Йейтса и четверых его знакомых, вышедших ранее, так как они отказались сотрудничать с представителями закона.

В шуточном посте в социальных сетях полицейские заявили, что сначала чуть было не уехали. «Батюшки… Доска для маркеров никогда раньше не лгала нам. Следует ли довериться ей и теперь?» — описали они мысли, которые якобы посетили их после приезда на место происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция в британском городе Рочдейл, графство Большой Манчестер, нашла подростка, которого разыскивали за угон машины, внутри огромного плюшевого медведя. Оказалось, что он разрезал заднюю часть игрушки и спрятался внутри.

