Двоих украинских генералов обвинили в преступлениях против жителей ДНР и ЛНР

СКР заочно обвинил двух украинских генералов в военных преступлениях

Следователи заочно предъявили обвинение в совершении военных преступлений против мирных граждан двум украинским генералам. Об этом стало известно на оперативном совещании с участием председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, которое прошло в Херсонской области, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

К уголовной ответственности привлечены заместитель руководителя антитеррористической операции (АТО) бригадный генерал Владислав Лищинский и командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенант Олег Вишневский, занимавший пост с апреля по декабрь 2018 года. Также под следствием оказался полковник Сергей Сирченко, который в 2022 году был командиром 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, они отдавали приказы о многочисленных обстрелах населенных пунктов Донбасса, в результате которых пострадали 645 человек, в том числе 43 ребенка, были разрушены 1800 объектов гражданской инфраструктуры.

СКР намерен объявить их в розыск, а также ходатайствовать перед судом о заочном аресте.