Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 16 ноября 2023Силовые структуры

Двоих украинских генералов обвинили в преступлениях против жителей ДНР и ЛНР

СКР заочно обвинил двух украинских генералов в военных преступлениях

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи заочно предъявили обвинение в совершении военных преступлений против мирных граждан двум украинским генералам. Об этом стало известно на оперативном совещании с участием председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, которое прошло в Херсонской области, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

К уголовной ответственности привлечены заместитель руководителя антитеррористической операции (АТО) бригадный генерал Владислав Лищинский и командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенант Олег Вишневский, занимавший пост с апреля по декабрь 2018 года. Также под следствием оказался полковник Сергей Сирченко, который в 2022 году был командиром 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, они отдавали приказы о многочисленных обстрелах населенных пунктов Донбасса, в результате которых пострадали 645 человек, в том числе 43 ребенка, были разрушены 1800 объектов гражданской инфраструктуры.

СКР намерен объявить их в розыск, а также ходатайствовать перед судом о заочном аресте.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия закрывает часть границы с Россией. Почему это происходит и когда будет невозможно попасть в страну

      Реакция Блинкена на заявление Байдена привлекла внимание журналистов

      В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

      Биржевые цены на бензин резко снизились

      ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

      Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

      Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

      Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

      Президент ОКР отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Наследника датского престола заподозрили в измене из-за фото с тайного свидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости