В России осуждены пожизненно 19 украинских военных

СКР: 19 украинских военных получили в России пожизненные сроки

Двоих украинских генералов обвинили в преступлениях против жителей ДНР и ЛНР

Начало событий в новости Двоих украинских генералов обвинили в преступлениях против жителей ДНР и ЛНР

Российские суды приговорили к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы 19 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные были озвучены на оперативном совещании с участием председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в городе Геническе Херсонской области, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Вскоре под суд будет отдан командир 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Бова за преступные приказы об уничтожении мирных жителей Мариуполя. В настоящее время в суд передано более 180 уголовных дел в отношении украинских военных о преступлениях, связанных с жестоким обращением с гражданским населением.

Следователи заочно предъявили обвинение в совершении военных преступлений против мирных граждан заместителю руководителя антитеррористической операции (АТО) бригадному генералу Владиславу Лищинскому и командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенанту Олегу Вишневскому, занимавшему пост с апреля по декабрь 2018 года. Под следствием находится полковник Сергей Сирченко, который в 2022 году был командиром 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следствия, они отдавали приказы о многочисленных обстрелах населенных пунктов Донбасса, в результате которых пострадали 645 человек, в том числе 43 ребенка, были разрушены 1800 объектов гражданской инфраструктуры.

СКР намерен объявить их в розыск, а также ходатайствовать перед судом о заочном аресте.