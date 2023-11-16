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17:00, 16 ноября 2023Бывший СССР

Гепатит А обнаружили еще в одном регионе Украины

Вирус гепатита А обнаружили в Волынской области Украины

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Случай вирусного гепатита А обнаружили еще в одном регионе Украины — в Волынской области. Об этом сообщил Волынский областной центр контроля и профилактики болезней в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ноябре на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. Заболел взрослый человек из Луцкой общины», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что за теми, кто контактировал с заболевшим, ведется медицинское наблюдение, результаты их тестов на гепатит А отрицательные.

Ранее режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки гепатита объявили в Винницкой области Украины. На рынках ограничили продажу товаров домашнего производства, дополнительные проверки проводятся на предприятиях, усилена дезинфекция общественного транспорта.

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      Алевтина Запольская
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