Гепатит А обнаружили еще в одном регионе Украины

Вирус гепатита А обнаружили в Волынской области Украины

Случай вирусного гепатита А обнаружили еще в одном регионе Украины — в Волынской области. Об этом сообщил Волынский областной центр контроля и профилактики болезней в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ноябре на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. Заболел взрослый человек из Луцкой общины», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что за теми, кто контактировал с заболевшим, ведется медицинское наблюдение, результаты их тестов на гепатит А отрицательные.

Ранее режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки гепатита объявили в Винницкой области Украины. На рынках ограничили продажу товаров домашнего производства, дополнительные проверки проводятся на предприятиях, усилена дезинфекция общественного транспорта.