Глава МИД Израиля отверг перемирие в Газе до свержения ХАМАС

Глава МИД Израиля Коэн отверг перемирие в Газе до свержения ХАМАС

Прекращения огня в Газе не будет до тех пор, пока захваченные ХАМАС заложники не вернутся домой, а само правящее в анклаве радикальное движение не будет свергнуто. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

«Я объяснил это министру иностранных дел Ирландии [Михолу Мартину], который сегодня прибыл с визитом в Израиль (...) я показал ему разрушения, причиненные террористами ХАМАС», — написал глава израильского МИД.

Коэн отметил, что заявления Ирландии после начала войны сопровождались ужасающим непониманием ситуации на местах. «Я уверен, что свидетельства ужасов и суровые сцены прояснят, на чьей стороне должна стоять Ирландия», — заключил он.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что действия Израиля в секторе Газа похожи на месть, а не на законную самооборону.