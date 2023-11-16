Глава Пентагона указал на необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

Глава Пентагона Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин указал на необходимость поддержания прямых контактов с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По его словам, Соединенным Штатам следует говорить как с друзьями, так и с противниками. Отвечая на вопрос о возобновлении диалога между военными США и Китая, глава Пентагона заявил, что важно поддерживать каналы связи открытыми.

«Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России», — сказал он. По его словам, необходимо поддерживать прямые контакты для того, чтобы справляться с кризисом.

Ранее стало известно об оценке Вашингтоном угрозы безопасности со стороны России. Отмечалось, что Пентагон внимательно следит за действиями России по всему миру, но сигнала прямой угрозы для Соединенных Штатов не наблюдает.