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23:52, 16 ноября 2023Мир

Глава Пентагона указал на необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

Глава Пентагона Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин указал на необходимость поддержания прямых контактов с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По его словам, Соединенным Штатам следует говорить как с друзьями, так и с противниками. Отвечая на вопрос о возобновлении диалога между военными США и Китая, глава Пентагона заявил, что важно поддерживать каналы связи открытыми.

«Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России», — сказал он. По его словам, необходимо поддерживать прямые контакты для того, чтобы справляться с кризисом.

Ранее стало известно об оценке Вашингтоном угрозы безопасности со стороны России. Отмечалось, что Пентагон внимательно следит за действиями России по всему миру, но сигнала прямой угрозы для Соединенных Штатов не наблюдает.

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      Марина Совина
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