Главком Сухопутных войск России провел брифинг с участием 80 военных атташе

Генерал Салюков проинформировал 80 военных атташе о развитии Сухопутных войск РФ

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков встретился с 80 военными атташе из 54 стран на брифинге в Москве и проинформировал их о планируемых международных мероприятиях. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что подобные брифинги с участием иностранных военных атташе проводятся один раз в два года.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США свернули некоторые работы по военной биологии из-за заявлений российского Минобороны. По его словам, Москве удалось убедить руководство многих стран в сути настоящей деятельности Пентагона на их территории.