Группа МЧС провела 107 россиян через КПП «Рафах»

МЧС: 107 россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах» 15 ноября

В среду, 15 ноября, 107 россиян и членов их семей покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что такое количество россиян смогли пройти через пункт благодаря тому, что КПП продолжало работать сверх установленного срока. В настоящее время группа граждан РФ на автобусах следует в Каир. Оттуда они будут доставлены в Москву бортом Ил-76 МЧС.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что из сектора Газа эвакуировано 297 россиян.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.