Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 16 ноября 2023Россия

Группа МЧС провела 107 россиян через КПП «Рафах»

МЧС: 107 россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах» 15 ноября

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В среду, 15 ноября, 107 россиян и членов их семей покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что такое количество россиян смогли пройти через пункт благодаря тому, что КПП продолжало работать сверх установленного срока. В настоящее время группа граждан РФ на автобусах следует в Каир. Оттуда они будут доставлены в Москву бортом Ил-76 МЧС.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что из сектора Газа эвакуировано 297 россиян.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Он им и является» Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после рукопожатия

      В США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю

      Сексолог раскрыла правила ведения эротической переписки

      Женщина в шутку сделала ДНК-тест и раскрыла семейную тайну

      В российском регионе сожгли могилу участвовавшего в боях за Артемовск вагнеровца

      Стало известно еще об одном прорыве обороны ВСУ у Авдеевки

      Молодой россиянин знакомился с девушками в интернете и оформлял на них займы

      Режиссер сериала «Раневская» рассказал об отношениях с известными актрисами

      Байден поддержал рейд в «Аш-Шифе» Израилем

      Стало известно о гуманитарной катастрофе в Херсоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости