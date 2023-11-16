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16:07, 16 ноября 2023Экономика

Финляндия предупредила Россию о скорой остановке грузового трафика

Грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября почти остановится

Фото: Vesa Moilanen / Reuters

Грузовой трафик между Финляндией и Россией может практически полностью остановиться 18 ноября, сообщил руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля. Его цитирует РИА Новости.

В то же время грузовые поезда по-прежнему смогут проходить через железнодорожный пункт пропуска на российской границе — Вайниккала. Представитель таможни призвал перенаправить грузы, идущие автотранспортом через Россию, транзитом.

Ранее кабмин Финляндии из-за ухудшения миграционной обстановки решил закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией до 18 февраля. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

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      Мария Грушко
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