Финляндия предупредила Россию о скорой остановке грузового трафика

Грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября почти остановится

Грузовой трафик между Финляндией и Россией может практически полностью остановиться 18 ноября, сообщил руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля. Его цитирует РИА Новости.

В то же время грузовые поезда по-прежнему смогут проходить через железнодорожный пункт пропуска на российской границе — Вайниккала. Представитель таможни призвал перенаправить грузы, идущие автотранспортом через Россию, транзитом.

Ранее кабмин Финляндии из-за ухудшения миграционной обстановки решил закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией до 18 февраля. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.