ХАМАС опровергло информацию о просьбе Ирана не призывать к войне с Израилем

ХАМАС отрицает, что Иран потребовал воздержаться от призывов к войне с Израилем

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию, появившуюся в СМИ, о просьбе Ирана воздержаться от призывов страны к вступлению в конфликт с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что таким образом палестинская организация прокомментировала публикацию агентства Reuters о разговоре главы движения Исмаила Хании и лидера Ирана аятоллы Али Хаменея. «Мы в ХАМАС отрицаем достоверность того, что было сказано в этом сообщении. Мы сожалеем о публикации необоснованных новостей, призываем агентство проверять [информацию]», — говорится в заявлении.