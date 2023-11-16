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01:00, 16 ноября 2023Мир

ХАМАС опровергло информацию о просьбе Ирана не призывать к войне с Израилем

ХАМАС отрицает, что Иран потребовал воздержаться от призывов к войне с Израилем

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию, появившуюся в СМИ, о просьбе Ирана воздержаться от призывов страны к вступлению в конфликт с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что таким образом палестинская организация прокомментировала публикацию агентства Reuters о разговоре главы движения Исмаила Хании и лидера Ирана аятоллы Али Хаменея. «Мы в ХАМАС отрицаем достоверность того, что было сказано в этом сообщении. Мы сожалеем о публикации необоснованных новостей, призываем агентство проверять [информацию]», — говорится в заявлении.

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