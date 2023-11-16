ХАМАС опровергло заявления ЦАХАЛ о найденном в «Аш-Шифе» оружии

ХАМАС: заявления ЦАХАЛ о найденном в «Аш-Шифе» оружии являются ложью

Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии. Об этом сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth.

«Заявления оккупационных властей об обнаружении оружия и военной техники в больнице «Аш-Шифа» являются ложью и дешевой пропагандой, призванной оправдать их преступления», — заявили представители движения.

В ХАМАС отметили, что израильские власти поступали так же и в случае с больницей «Ар-Рантиси», где «они устроили постановку, подбросив оружие и боеприпасы».

Ранее ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщает о находке оружия и различного оборудования ХАМАС. В ходе штурма больницы произошли боестолкновения с вооруженными людьми.