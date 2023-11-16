В НАТО оценили ситуацию на Украине

Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложнее, чем ожидали в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, передает ТАСС

Столтенберг оценил ситуацию на Украине и назвал ее сложнее, чем ожидали в альянсе. Он также признал, что Россия начала наступательные операции, например вокруг Авдеевки.

«Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине. Мы не можем позволить президенту (России Владимиру — прим. «Ленты ру») Путину победить, это будет плохо для НАТО», — подчеркнул генсек альянса.

Глава НАТО добавил, что Украина нанесла России потери еще в начале конфликта. По его мнению, США продолжат оказывать помощь Киеву. Столтенберг добавил, что посещает страны — участницы НАТО и получает в них «одно и то же послание о поддержке».

Ранее Столтенберг предрек самостоятельное определение Украиной условий мира. По его мнению, условия соглашения во многом будут зависеть от оказываемой Западом Киеву помощи.