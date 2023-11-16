Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 16 ноября 2023Мир

В НАТО оценили ситуацию на Украине

Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложнее, чем ожидали в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, передает ТАСС

Столтенберг оценил ситуацию на Украине и назвал ее сложнее, чем ожидали в альянсе. Он также признал, что Россия начала наступательные операции, например вокруг Авдеевки.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

«Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине. Мы не можем позволить президенту (России Владимиру — прим. «Ленты ру») Путину победить, это будет плохо для НАТО», — подчеркнул генсек альянса.

Глава НАТО добавил, что Украина нанесла России потери еще в начале конфликта. По его мнению, США продолжат оказывать помощь Киеву. Столтенберг добавил, что посещает страны — участницы НАТО и получает в них «одно и то же послание о поддержке».

Ранее Столтенберг предрек самостоятельное определение Украиной условий мира. По его мнению, условия соглашения во многом будут зависеть от оказываемой Западом Киеву помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Названа самая красивая девушка России. Ради этого титула участницы пили мочегонные средства и вредили друг другу

      В ХАМАС предрекли Израилю поражение в секторе Газа

      После обрушения жилого дома в Астрахани завели уголовное дело

      Названа предварительная причина обрушения дома в Астрахани

      Собака главы Молдавии укусила президента Австрии

      Снуп Догг заявил о решении бросить курить

      Грузия упустила победу над Шотландией в матче квалификации Евро-2024

      В США обвинили Зеленского в желании продолжать конфликт

      Назван способ избавиться от лишнего жира в печени

      ФАС начала проверки производителей яиц и курятины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости