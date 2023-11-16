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13:46, 16 ноября 2023Наука и техника

Предсказана опасная для жизни жара

The Lancet Countdown: изменения климата усилят опасную жару

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Международная группа экспертов предсказала, что в ближайшие десятилетия произойдет усиление тепловых волн и рост фатальных случаев почти в пять раз, если не будут приняты меры по предотвращению изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые отмечают, что, несмотря на растущие призывы к глобальным действиям, выбросы углекислого газа, связанные с энергетической промышленностью, достигли новых максимумов в прошлом году. В то же время люди во всем мире подвергались воздействию опасных температур в среднем 86 дней. По оценке исследования The Lancet Countdown, около 60 процентов этих дней стали более чем два раза более вероятными из-за изменения климата.

Число людей старше 65 лет, ушедших из жизни из-за жары, выросло на 85 процентов с 1991-2000 годов по 2013-2022 годы. По сценарию, согласно которому мир потеплеет на два градуса Цельсия, ежегодное число фатальных случаев, связанных с жарой, увеличится на 370 процентов к 2050 году.

Кроме того, по прогнозам, к середине столетия еще около 520 миллионов человек будут испытывать умеренную или острую нехватку продовольствия. Инфекционные заболевания, переносимые комарами, начнут распространяться в новые районы. Передача лихорадки денге увеличится на 36 процентов.

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      Александр Еникеев
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